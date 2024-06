Artesãos de Sete Lagoas ganham novo espaço com ampliação da Feira de Artesanato do Boa Vista

Quem faz artesanato não vende apenas um produto, vende um pedacinho do coração. Com esse mote, no próximo dia 22 de junho, sábado, será aberta a Feira de Artesanato do Boa Vista, de 09h às 14h, atrás do palco. A feira é uma parceria entre a Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária (Semadea) - e artesãs e artesãos da cidade. Ornamentos, decorações, quadros, crochê, panos, vestimentas, acessórios, brinquedos, entre vários outros produtos compõem os itens exibidos por 50 expositores da feira.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com o gerente de Indústria e Comércio e Apoio ao Empreendedorismo da Semadea, Cristiano Morais, o objetivo da feira é apoiar os artesãos, fomentar a arte e o comércio local, gerando mais emprego e renda para a população, além de um ambiente de lazer familiar e descontraído. "Sete Lagoas devia às associações de artesãos um espaço fixo, voltado somente para eles. E esse compromisso estamos cumprindo", comenta.

As conversas tiveram início alguns meses atrás, no gabinete do vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, um grande incentivador do artesanato e do turismo local. "Convidamos toda a população para conhecer o nosso artesanato. Mais de 50 artesãos participarão desta primeira edição da feira. À princípio será uma vez por mês, podendo se tornar semanal, dependendo da aceitação do público", convida Cacau dos Santos, uma das expositoras.

Para artesãos e artesãs que quiserem participar das próximas edições da feira, é preciso se cadastrar gratuitamente pelo telefone (31) 99684-7797, falar com Rosângela. As próximas datas já confirmadas são 20 de julho, 17 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro e 23 de novembro. "Lançaremos as inscrições sempre 15 dias antes da data marcada para que todos se programem. Não haverá data limite para a inscrição. A inscrição acontecerá até esgotarem as vagas. Por isso aconselhamos a não deixar para a última hora", lembra Cristiano Morais.

Com PMSL - ASCOM