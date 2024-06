Segunda Grande Feira de Artesanato será realizada no Shopping Sete Lagoas

Após o grande sucesso da primeira edição em maio, a Prefeitura de Sete Lagoas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, em parceria com o Shopping Sete Lagoas, traz de volta a Feira de Artesanato. A segunda edição do evento acontece de 21 a 23 de junho, sexta a domingo, em horários diferenciados, no corredor da loja Marisa.

Foto: Divulgação

Mais de 30 artesãos locais estarão presentes, expondo uma rica variedade de produtos, como peças em crochê, tricô, biscuit, madeira, macramê, bijuterias, entre outros. A feira é uma ótima oportunidade para encontrar presentes originais e exclusivos para você ou para quem você ama.

"Essa feira no shopping é um sucesso mensal, proporcionando aos artesãos da nossa cidade a chance de mostrar a riqueza e a diversidade do nosso artesanato. Agradecemos ao shopping e a todos os artesãos pela parceria, que promete ser duradoura. A cada edição, queremos incluir novos artesãos e produtos", afirma Vanessa Coutinho, gerente de Feiras do Município.

Serviço:

O quê: Feira de Artesanato

Feira de Artesanato Quando: 21 a 23 de junho

21 a 23 de junho Onde: Shopping Sete Lagoas, corredor da loja Marisa

Shopping Sete Lagoas, corredor da loja Marisa Horário:

Sexta (21/06): 17h às 22h Sábado (22/06): 14h às 22h Domingo (23/06): 11h às 20h



Da redação com PMSL-ASCOM