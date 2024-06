Viatura colide em poste após condutor passar mal em Pedro Leopoldo

Um carro da Polícia Militar colidiu com um poste da Cemig na tarde deste domingo (16), no bairro Felipe Cláudio, em Pedro Leopoldo. Segundo informações, o acidente aconteceu após o condutor da viatura sofrer um mal súbito.

Foto: Reprodução/ Internet

No veículo estavam dois policiais e um preso. Os dois policiais ficaram feridos e foram levados para atendimento médico. O preso, que estava algemado no banco traseiro, não se feriu.

O comandante do policiamento da unidade esteve presente no local e acompanhou o desenrolar da ocorrência. A viatura foi removida do local por uma empresa credenciada de reboque.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos policiais feridos. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Militar.

Da redação