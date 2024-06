Forró APAExonado acontece no dia 12 de julho em Sete Lagoas

A APAE de Sete Lagoas tem o prazer de convidar a rodos para o Forró APAExonado.

O forró APAExonado acontecerá no dia 12 de julho de 2024 (sexta-feira) às 17:00 na sede na Av. José Sérvulo Soalheiro 894 - Esperança e contará com as atrações principais Josi Lopes Cantora e a Banda APAExonados.

Além das apresentações musicais, haverá apresentação de quadrilha e uma variedade de pratos típicos para saborear. Prepare sua melhor roupa caipira e traga toda a sua família para essa festança solidária! A entrada será cobrada com um valor simbólico de apenas R$2,00 por pessoa.

