3º Seminário Municipal de Educação Empreendedora de Sete Lagoas acontece dia 19 de junho no Unifemm

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação - promove o 3º Seminário Educação Empreendedora, nesta quarta-feira, 19 de junho, em parceria com o Sebrae Sete Lagoas, a Unifemm e correalização do Sicoob Credisete. O evento que ocorre em dois horários (07h30 às 10h30 para estudantes e 17h30 as 20h30 para professores) no ginásio do Unifemm, tem como público-alvo professores e estudantes dos anos finais, da rede municipal de ensino e convidados da rede estadual de Sete Lagoas e cidades vizinhas.

Imagem de arquivo

O objetivo do evento é promover a compreensão do conceito de educação interdimensional, suas abordagens, benefícios e sua aplicabilidade como motivador no processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Na parte da manhã, os estudantes acompanham a palestra "Ensino Médio, a viagem! A jornada de um estudante", com o artista Madson Trindade, criador do personagem "Professor Naboa". O palestrante iniciou sua capacitação em Comunicação Social e terminou nas Artes Cênicas (PUC-Minas e UFMG). Além disso, foi professor, escreveu peças e atuou em festivais.

Já na parte da noite, a palestra será voltada para os professores. "Educação Interdimensional - como turbinar a formação do estudante por dentro" será o tema que o palestrante Alfredo Gomes da Costa apresentará. Alfredo é graduado em Pedagogia, possui vasta experiência no campo do desenvolvimento humano, sendo reconhecido como profissional altamente familiarizado com o trabalho no "chão das atividades formativas".

Para a secretária municipal de Educação, Roselene Alves Teixeira, trata-se de "mais uma ação articulada de promoção da expansão de consciência, com vistas a potencializar estudantes e professores para atuarem de forma significativa em seus contextos escolares e comunitários. Mais um grande passo na construção da sociedade que todos almejamos", comenta.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas