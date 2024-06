VÍDEO: Carreta desce desgovernada e atinge carro estacionado em Sete Lagoas

Na manhã desta terça-feira (18), uma carreta desceu desgovernada pela Avenida Prefeito Alberto Moura, em Sete Lagoas, e colidiu com um veículo estacionado após a rotatória da Avenida das Nações. Segundo o condutor da carreta, ele subia a via em marcha reduzida quando o veículo parou a cerca de 50 metros do topo da subida. Com o truque erguido para evitar patinar na ladeira íngreme, a carreta teria começado a voltar e, para não atingir nenhuma residência, o motorista realizou uma manobra em "L", colidindo com o carro estacionado.

Foto: Reprodução/ Internet

O acidente causou apenas danos materiais, sem ferir ninguém. A proprietária do veículo atingido relatou que estava dentro de casa quando ouviu o barulho da colisão e, ao sair, viu a carreta virada em "L" na rua.

A carreta possui seguro e as partes envolvidas foram orientadas sobre as providências cabíveis.

Djhéssica Monteiro