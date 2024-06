Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quarta-feira (19)

Sete Lagoas amanhece nesta quarta-feira (19), com névoa e temperaturas amenas em torno de 15°C. A névoa, comum no início da manhã, deve se dissipar gradativamente dando lugar a um dia de sol com algumas nuvens.

Foto: Alan Junio

A manhã promete ser agradável e no decorrer do dia, as nuvens diminuem, dando lugar ao sol que predominará na tarde. A temperatura sobe gradativamente, alcançando a máxima de 28°C. A noite em Sete Lagoas será marcada por poucas nuvens a temperatura mínima cai para 15°C.

A umidade relativa do ar oscila entre 30% e 80% durante o dia, permanecendo baixa ao longo das próximas 24 horas.