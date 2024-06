Sete Lagoas está entre as 20 cidades mineiras com maior consumo em 2024

De acordo com recente levantamento realizado pelo IPC Maps, Sete Lagoas se posiciona como a 12ª cidade mineira com maior consumo em 2024, alcançando a marca de R$ 9,7 bilhões. Esse valor representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, demonstrando a pujança da economia local e o aquecimento do mercado consumidor no município.

Foto: Marcos Santos/ USP Imagens

O estudo, que analisa o consumo em todo o estado, aponta que o total de gastos dos mineiros deve chegar a R$ 753,6 bilhões neste ano, um crescimento de 10% em comparação com 2023. Entre os principais impulsionadores desse crescimento, estão os investimentos em veículos próprios, categoria que lidera as preferências dos consumidores e deve somar R$ 797,8 bilhões, representando 12,5% do orçamento familiar.

Vale destacar que, em dezembro de 2023, o IBGE já havia classificado Sete Lagoas como a 12ª cidade mais rica de Minas Gerais, com base no Produto Interno Bruto (PIB). Essa posição reforça o cenário positivo que se desenha para o município, com perspectivas promissoras de crescimento econômico e aumento na renda da população.

No ranking das cidades mineiras com maior consumo, Belo Horizonte lidera com folga, alcançando R$ 115,6 bilhões. Uberlândia e Contagem completam o pódio, com R$ 34,1 bilhões e R$ 28,4 bilhões, respectivamente.

Confira o ranking completo das 20 cidades mineiras com maior consumo, segundo o IPC Maps:

Belo Horizonte: R$ 115,6 bi

Uberlândia: R$ 34,1 bi

Contagem: R$ 28,4 bi

Juiz de Fora: R$ 26 bi

Betim: R$ 15,9 bi

Uberaba: R$ 15,1 bi

Montes Claros: R$ 14 bi

Divinópolis: R$ 10,4 bi

Governador Valadares: R$ 10 bi

Ribeirão das Neves: R$ 9,9 bi

Ipatinga: R$ 9,8 bi

Sete Lagoas: R$ 9,7 bi

Poços de Caldas: R$ 7,8 bi

Santa Luzia: R$ 7,5 bi

Pouso Alegre: R$ 7,1 bi

Patos de Minas: R$ 6,4 bi

Varginha: R$ 6,2 bi

Conselheiro Lafaiete: R$ 5,7 bi

Nova Lima: R$ 5,3 bi

Ibirité: R$ 5,3 bi

Djhéssica Monteiro com informações de IPC Maps