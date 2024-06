VÍDEO: homem morre após capotamento de carro em trevo da MG 424

Um homem morreu após capotar seu Fiat Mobi na qual estava conduzindo, em uma curva em um trevo que liga a MG 424 com a LMG 800.

Foto: reprodução redes sociais

O acidente aconteceu no fim da manhã desta quarta (19). Ele seguia sentido Pedro Leopoldo, quando houve o acidente, próximo ao trevo da Precon. De acordo com a Rádio Itatiaia, a vítima teria cerca de 25 anos.

A Polícia Militar e a perícia foram acionadas. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e a identidade do motorista. Há lentidão no trecho, mas sem bloqueio na pista.

Da redação com Itatiaia