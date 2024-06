Feira de adoção de pets no Shopping Sete Lagoas deste sábado (22) terá desfile e brindes

No próximo sábado, 22 de junho, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) - participa de mais uma feira de adoção responsável de cães e gatos promovida pelo Shopping Sete Lagoas, de 12h às 16h. Novamente, a feira ocorre no Pátio das Águas após a recente reforma do espaço. Será uma ótima oportunidade de conhecer, se encantar e escolher o seu novo melhor amigo.

Entre os animais disponíveis, estarão a gata Hera, o gato Gargamel e os cães Juca, Django, Sabrina e Clifford. Esta edição do evento apresenta duas grandes novidades: um desfile de pets e a distribuição de brindes especiais oferecidos pela Special Dog às primeiras dez adoções do dia, além de mimos para as demais adoções e para quem prestigiar o desfile (enquanto durar o estoque).

De acordo com a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, todos os animais estão em perfeito estado de saúde. "Antes de serem levados para adoção, os animais são devidamente castrados, vacinados (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugados, microchipados e testados negativo para leishmaniose. Os filhotes são adotados com a castração garantida quando atingirem a idade certa”, afirma.

Critérios para adoção responsável:

Ter mais de 21 anos;

Apresentar documento de identificação com foto;

Apresentar comprovante de residência;

Passar pela entrevista para adoção;

Preencher e assinar o Termo de Adoção, com orientações e cuidados a serem assumidos pelo novo tutor.

Feira permanente no Terminal Urbano

O CCZ de Sete Lagoas mantém, desde janeiro de 2021, uma feira permanente para adoção de cães e gatos no Terminal Urbano. Os animais também são vermifugados, vacinados e já possuem a castração garantida. Os animais adultos apresentam também o exame de leishmaniose negativo. “Para cada adoção que acontece, mais um animal pode ser resgatado das ruas. Ao chegar, eles recebam os todos os cuidados, são castrados e vacinados”, diz Patrícia Silveira. A feira é realizada no Terminal Urbano de segunda à sexta, de 8h às 16h.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas