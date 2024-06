Atlas da Violência: Sete Lagoas é a 12ª cidade mineira em índice de assassinatos

Sete Lagoas, além de insegura para mulheres, registra altos índices de homicídio em aglomerados com população acima de 100 mil habitantes, de acordo com o Atlas da Violência 2024. O município está em 12º lugar - à frente de Contagem, Belo Horizonte.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Os dados foram divulgados na terça-feira (18), compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). As cidades com maior índice de assassinatos estão no Vale do Rio Doce, próximo ao Espírito Santo - um dos motivos é o tráfico de drogas.

Dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Governador Valadares lidera, seguido de Nova Serrana, Itabira, Betim e Sabará. Sete Lagoas está na 12ª colocação, com 40 asassinatos registrados nas forças de segurança e dois ocultos, ou seja, que não possui registro oficial. Os dados são do ano de 2022.

Veja a lista das 20 cidades mineiras:

Governador Valadares: 34,6 Nova Serrana: 29,4 Itabira: 27,4 Betim: 24,8 Sabará: 24,7 Ribeirão das Neves: 24 Vespasiano: 22,4 Ibirité: 22,3 Ubá: 21,3 Coronel Fabriciano: 19,1 Araguari: 18,7 Sete Lagoas: 18,5 Contagem: 18,3 Belo Horizonte: 17,6 Juiz de Fora: 17,4 Teófilo Otoni: 14,6 Divinópolis: 14,3 Santa Luzia: 14,1 Patos de Minas: 13,8 Ituiutaba: 13,7

Os dados do Atlas da Violência são coletados, principalmente, a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde.

Da redação