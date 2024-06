Alunos de escolas municipais de Sete Lagoas participam do 3º Seminário de Educação Empreendedora

O ginásio do Unifemm recebeu um público diferente, na manhã desta quarta-feira, 19 de junho. Não eram esportistas, mas alunos de escolas municipais de Sete Lagoas que participaram do 3º Seminário de Educação Empreendedora com o tema “Construído pontes para uma educação interdimensional”. Uma palestra com o Professor Naboa, literalmente, chamou a atenção para a temática proposta para este ano. Uma ação da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sebrae e apoio do Sicoob Credisete.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O seminário é dividido em duas partes. Os estudantes foram o foco durante a manhã e os professores ganham espaço à noite. A intenção é que os envolvidos entendam a importância do espírito empreendedor em todas as fases da vida. “Com parcerias estratégicas, a educação empreendedora está ganhando corpo em nossas escolas. Estamos proporcionado momentos mágicos de reflexão”, avaliou Roselete Alves Teixeira, secretária municipal de Educação.

A parceria entre a Prefeitura e instituições com grande expertise no empreendedorismo está sendo um grande diferencial na vida e alunos e professores. “O Sebrae está muito satisfeito com esta parceria. Este trabalho desenvolvido nas escolas pensa na liderança empreendedora de todos os envolvidos”, ressaltou Renato Castro, analista do Sebrae.

O seminário reuniu alunos dos anos finais do Ensino Fundamental de todas as escolas municipais de Sete Lagoas. Um dos objetivos é a preparação para a mudança de patamar educacional importante para o futuro profissional de todos. “Uma das metas é trabalhar a mentalidade desses jovens para a transição entre o nível fundamental e o segundo grau ou ensino técnico onde eles começam a se preparar para a profissionalização. Hoje é um dia especial da Educação com muita interação, aprendizado e empreendedorismo. Estamos investindo no futuro de nossos estudantes”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O artista Professor Naboa é um sucesso nacional e chegou com a palestra “Ensino Médio, a Viagem: a jornada de um estudante”. Uma abordagem que destaca a importância da trajetória seguindo fases que devem ser construídas bem antes do que o destino. “São pré-adolescentes e adolescentes que precisam entender que a jornada é muito mais importante que o destino. Todos devem viver cada dia, mês e ano com muita gratidão, sonhos, resiliência e força”, destacou Professor Naboa.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom