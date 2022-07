Polo UAB de Sete Lagoas recebe palestra sobre ensino pós-pandemia

Em parceria com o Polo de Apoio Presencial UAB Sete Lagoas da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (FUMEP), o Aproxime-se - programa de extensão do Centro de Apoio à Educação à Distância (Caed/UFMG) – realiza na próxima terça-feira (12) uma palestra da professora Lucinha Alvarez (FaE/UFMG) com o tema “A escola e as relações no pós-pandemia”.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

A iniciativa tem o objetivo de tornar a UAB mais próxima dos locais onde estão sediados polos de apoio a seus cursos à distância por meio da realização de minicursos, palestras, oficinas e atividades culturais. Esta palestra vai contemplar os polos das seguintes cidades: Bom Despacho, Campos Gerais, Jaboticatubas, Sabará, Sete Lagoas e Ubá.

A palestra será de 17h30 às 19h e conferirá certificado de participação aos inscritos que acompanharem a atração ao vivo e preencherem a lista de presença pelo link disponibilizado durante a atração. Não é necessário se inscrever previamente.

A professora Lúcia Helena Alvarez é pós-doutora em Educação pela Universidade de Málaga (Espanha) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutora em Pedagogia pela Universidade de Valência (Espanha), dedica-se ao estudo de temas ligados à Educação e Movimentos Sociais e coordena o grupo de pesquisa e extensão TEIA (Territórios, Educação Integral e cidadania).