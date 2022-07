Além dos negócios: Feconex terá o melhor da gastronomia de Sete Lagoas

Além de fazer bons negócios, a primeira Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) terá o melhor da gastronomia da cidade, durante os dias 17 a 20 de agosto.

Arte: Feconex / Divulgação

Casas como Churrascaria Três Marias, Restaurante Eufrásio Gourmet, Doceria Mosaico e Pizzas do Vandin já confirmaram presença no evento. E para acompanhar uma boa comida, nada melhor do que uma bebida de qualidade. Por esse motivo as cervejarias Albanos e DiVera estarão presentes na praça da alimentação da Feconex.

A intenção de todos é uma só: proporcionar a melhor experiência gastronômica possível aos visitantes da Feira. Prova disso é que a Cervejaria Albanos vai brindar o público com cervejas e seis opções de chopps, todos artesanais. Para os mais conservadores rótulos de marcas comerciais também estarão disponíveis.

Referência na cidade quando o assunto é carne na brasa, a Churrascaria Três Marias promete surpreender o público. Assim como o restaurante Eufrásio Gourmet, que vai oferecer o melhor da sua renomada e inconfundível cozinha para quem pretende se conectar aos mais de 90 ramos de atividades envolvidos na Feconex que é diversão, gastronomia e, principalmente, conexão.

Além dos melhores restaurantes da cidade, a praça de alimentação da Feconex vai contar com um palco por onde vão passar alguns dos principais artistas da cidade. No dia 17 (quarta-feira) quem abre o evento é Blazz Quartet com o melhor do blues. Na quinta-feira (18) quem sobe ao palco é a banda Duo Bi Duo. Quem prestigiar a feira na sexta-feira (19) vai curtir a animação e carisma de Josi Lopes e banda. E no sábado (20), último dia de Feconex, dois shows especiais: Ser Tão Brasil e The George’s Band.

Para impulsionar o associativismo, a cooperação e o intercâmbio empresarial dos participantes várias ações estão programadas. No mesmo ambiente, a Feconex vai oferecer auditórios para palestras e workshops, além da praça de alimentação que vai contar espaço kids para que toda a família possa participar. Mais de 90% dos standes já foram negociados. A Feconex é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Industrial (ACI) e Grupo Uai

Da redação com Feconex