Tombamento de carreta complica o trânsito na BR-135, em Curvelo, nesta segunda

Motoristas encontram retenção na BR-135, próximo ao trevo de Curvelo, na região Central de Minas, na tarde desta segunda-feira (4). No local, uma carreta tombou após bater em outro veículo. Segundo a concessionária Eco-135, que administra o trecho, a operação é de pare e siga no local.

Foto: Reprodução/Internet

Imagens feitas na rodovia mostram a destruição causada pelo acidente. Partes da fuselagem da carreta tombada ficaram espalhadas pela pista, e o veículo ocupa praticamente toda a extensão das duas faixas.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente, ou se há vítimas no local. Funcionários da concessionária estão no trecho para orientação aos demais veículos, assim como primeiros atendimentos até que as demais autoridades cheguem à rodovia.

Com Itatiaia