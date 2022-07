Previsão do tempo marca mais um dia sem chuva e com ampla amplitude térmica em Sete Lagoas; confira

A previsão do tempo marca mais um dia sem chuva e com ampla amplitude térmica em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

Com mínima em 12ºC, o dia começou frio mas que mudará e chegará a 27ºC no período da tarde. Além disso, o clima típico de inverno no emisfério sul faz com que não haja previsão de chuva nos próximos dias.

Confira a previsão completa:

Hoje será parecido com ontem: sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Temperatura mínima: 12°C

Temperatura máxima: 27°C

Chuva: 0mm - 0%

Vento: ENE - 18km/h

Úmidade mínima: 25%

Úmidade máxima: 86%

Sol: 06:31h 17:31h

Da Redação