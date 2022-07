Prefeitura de Sete Lagoas já aplicou quase 530 mil doses da vacina contra a Covid

Nesta terça-feira, 5 de julho, Sete Lagoas chega a 39.062 casos de Covid-19 desde o início da pandemia com a confirmação de mais 129 contaminados: 81 mulheres e 48 homens. São 803 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 18.511 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 598 pessoas em isolamento domiciliar, 37.772 casos curados e 68.782 testes negativos.

Arte: Túlio Thales

Nenhum óbito foi registrado e Sete Lagoas soma 686 óbitos por Covid até o momento. São três internados em UTI, dois de Sete Lagoas e um de Capim Branco, um no Hospital Nossa Senhora das Graças, um Hospital Municipal e outra na UPA. São 13 em enfermaria: 10 de Sete Lagoas, um de Cordisburgo, um de Pompéu e um de Capim Branco, sendo sete no HNSG, três no Hospital Unimed e três na UPA. Onze dos internados tiveram testes positivos e cinco aguardam exames.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 26ª semana epidemiológica do ano apresentou 811 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, um aumento de 13,3% em relação à semana anterior, que teve 716 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes foi de 3,32 contaminados entre os dias 26 de junho e 2 de julho, de 2,93, de 19 e 25 de junho, de 1,37 de 12 e 18/06, de 2,5 entre 5 e 11 de junho, de 1,41 de 29/05 a 04/06, de 0,88 entre 22 e 28/05, de 0,25 entre 15 e 21/05, de 0,18 de 08 a 14/05 (semana 19) e de 0,12 de 01 a 07/05 (semana 18). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março contabilizou dez e, abril, um óbito. Maio terminou sem mortes por Covid. Junho fechou com sete óbitos e em Julho não houve registro de mortes.

Vacinação contra a Covid

Desde esta segunda-feira, 4 de julho, a 2ª dose de reforço (3ª dose em quem tomou a 1ª dose de Janssen e 4ª dose para as demais vacinas) em pessoas a partir de 47 anos e profissionais de saúde. De 08h às 16h, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. De 08h às 18h30, nas UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos: identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. Todas as demais doses para pessoas a partir de 5 anos seguem sendo aplicadas nos mesmos locais. É obrigatório o uso de máscara nas unidades de saúde.

Lembrando que a 1ª e a 2ª doses para crianças de 5 a 11 anos seguem disponíveis em todas as salas de vacinação, sem agendamento prévio. Documentos: certidão de nascimento ou identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável. A Coronavac infantil (6 a 11 anos) é aplicada nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã; nas UBS Belo Vale, Cidade de Deus, Luxemburgo, Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e nos centros de saúde Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João, Manoa e Várzea. Já a Pfizer infantil (5 anos) é aplicada nos ESFs CDI, ESF Catarina, ESF Esperança, UBS Nossa Senhora das Graças e UBS Belo Vale, limitada à 1ª dose em crianças de 5 anos ou 2ª dose em quem tomou a 1ª dose de Pfizer.

Testes de Covid

Todas as unidades de saúde do Município estão aptas a realizar o teste para a detecção de Covid. Ao ter sintomas gripais, o cidadão deve procurar uma das unidades de saúde e, após triagem, a critério do médico, poderá ou não ser solicitado o teste. O uso de máscara segue obrigatório em todas as unidades de saúde do município, públicas e privadas (hospitais, postos de saúde, clínicas, laboratórios, etc).

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.110 adultos e a 2ª dose em 177.572. Receberam 1ª dose da Janssen 5.940 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 14.817 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 9.025 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 110.923 pessoas e a 2ª dose de reforço em 23.889 pessoas. Ao todo, 528.276 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 27 de junho. A 1ª dose foi aplicada em 84,9% da população e a 2ª dose em 76,4%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Informações: www.setelagoas. mg.gov.br/coronavirus