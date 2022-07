Feira de adoção de pets acontece neste sábado no Shopping Sete Lagoas

Neste sábado (9), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) participa de mais uma feira de adoção de cães e gatos no Shopping Sete Lagoas, de 10h às 14h.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Os animais estarão no Pátio das Águas, entrada principal do centro de compras. Interessados com idade acima de 21 anos podem se inscrever: é preciso levar documento de identificação com foto, comprovante de residência, além de passar por entrevista e assinatura do termo de adoção.

De acordo com a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, todos os animais estão em perfeito estado de saúde. "Antes de serem levados para adoção, os animais são devidamente castrados, vacinados (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugados, microchipados e testados negativo para leishmaniose. Os filhotes são adotados com a castração garantida quando atingirem a idade certa” afirma.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas