CRAMAM aumenta oferta de cursos profissionalizantes e ganha reforma em sua estrutura

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (CRAMAM), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), reforça cada vez mais sua grade de cursos gratuitos à população. Uma parceria com o SENAC permite a oferta de vagas em especialidades com grande aceitação no mercado.

O Cramam fica na Rua das Dálias, 483, bairro Montreal - Telefone (31) 3776-9171

Durante o período mais agudo da pandemia da Covid-19 o CRAMAM suspendeu as aulas presenciais, mas desde outubro de 2021 suas portas foram abertas para receber novas turmas. A oferta de qualificação em diversas áreas ficou ainda mais abrangente por meio de convênio assinado com o SENAC em fevereiro deste ano. “A Fumep é uma referência em ensino profissionalizante e o CRAMAM é uma extensão dessa estrutura que tem forte potencial formador. São oportunidades em áreas distintas onde o interessado termina o curso e já tem encaminhamento imediato na profissão”, destaca Cláudio Caramelo, presidente do CRAMAM.

O último cronograma tem os seguintes cursos: Assistente Administrativo, Promotor de Vendas, Depilação com Linha, Assistente de Recursos Humanos, Cabeleireiro, Costureira, Manicure e Pedicure, e Modelista. Alguns estão em andamento e outros serão iniciados brevemente. O único que ainda está com inscrições abertas é o de Depilador. “O prefeito Duílio de Castro solicitou empenho para esse retorno pós-pandemia com força total nas atividades. O CRAMAM sempre exerceu um papel muito importante na sociedade mudando a vidas das pessoas. Estamos muito felizes em poder contribuir. Agradeço toda equipe da Fumep que está muito envolvida neste processo”, comentou Celso Eustáquio de Souza, coordenado Administrativo do CRAMAM.

Para manter sua tradição no artesanato, o CRAMAM oferece cursos na área e ainda mantém uma loja onde peças exclusivas e de muito bom gosto podem ser adquiridas. “Temos o curso de pintura em tecido e o trabalho do pessoal do artesanato. Os produtos são comercializados em nossa loja aqui no CRAMAM e, brevemente, vamos reabrir a loja que fica dentro do Casarão na Praça Tiradentes”, explica Celso Eustáquio.

REFORMA

O centro regional tem atenção especial da atual administração. Um investimento de aproximadamente R$ 40 mil está sendo realizado para melhorar a estrutura e acolher bem, servidores, alunos e visitantes. “Estamos reformando a cobertura com a troca de telhas translúcidas que oferecem uma condição melhor no galpão onde serão realizados vários cursos”, detalha Celso Eustáquio.

O CRAMAM, um patrimônio de Sete Lagoas e uma referência em Minas Gerais, está cada vez melhor. Interessados podem ir até a sua sede que fica na Rua das Dálias, 483 – Montreal ou entrar em contato pelo telefone 31 3776-9171 (whatsapp).

Com Prefeitura de Sete Lagoas