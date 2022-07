Tempo seco e média de temperatura alta continuam na previsão para Sete Lagoas; confira

A primeira semana de julho segue com predomínio de tempo seco no Brasil e temperaturas acima do normal para esta época, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste. Mas o ar mais quente do que o normal para julho também é observado no Sul do Brasil

O dia segue ensolarado e seco em Sete Lagoas, sem possibilidade de chuvas.

Confira:

Temperatura mínima: 10°

Temperatura máxima: 28°

Chuva: 0mm - 0%

Vento: NE - 18km/h

Úmidade mínima: 31%

Úmidade máxima: 75%

Sol: 06:31h 17:32h

