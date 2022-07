Uma viação da cidade de Caraguatatuba, no interior de São Paulo, recebeu 19 ônibus com chassis fabricados pela divisão da categoria da IVECO em Sete Lagoas. A montadora busca ampliar as vendas do modelo, considerado um dos maiores em quantidade de transporte de passageiros.

Foto: Iveco Latin America / Divulgação

A Expresso Fênix comprou o chassi 170S28: utilzado tanto no transporte urbano quanto no intermunicipal, ele tem motor que economiza combustível e é fabricado para evitar maior desgaste de peças, sendo mais resistente e confortável.

Para a IVECO, que recentemente anunciou mais contratações e investimentos em Sete Lagoas, o modelo é uma busca "de baixo custo de operação aliados com a expansão do mercado de participação no Brasil", afirmando em comunicado.

Da redação com IVECO