Ar seco e sol ainda continuam em Sete Lagoas; confira a previsão do tempo para o final de semana

Neste fim de semana, a chuva segue concentrada sobre o Norte e o Nordeste do Brasil e a temperatura segue alta e acima do normal em grande parte do país.

Foto: Reprodução/Internet

Sábado e domingo com sol, poucas nuvens e sem condições para chuva é como ficará o tempo em Sete Lagoas. Confira a previsão completa:

Previsão de Hoje 09/07 Sete Lagoas - MG

Hoje será parecido com ontem: dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 26°C

Chuva: 0mm - 0%

Vento: ENE - 19km/h

Úmidade mínima: 36%

Úmidade máxima: 86%

Sol: 06:31h 17:33h

Previsão de Amanhã 10/07 Sete Lagoas - MG

Amanhã será parecido com hoje: dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 27°C

Chuva: 0mm - 0%

Vento: ENE - 22km/h

Úmidade mínima: 34%

Úmidade máxima: 85%

Sol: 06:31h 17:33h

Da Redação