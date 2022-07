Sucesso! Circuito das Lagoas contagia corredores que participaram da primeira prova em Sete Lagoas

Aconteceu na manhã deste domingo (10) a primeira corrida do Circuito das Lagoas, um evento de parceria entre a Prefeitura Municipal, Secretaria de Adjunta de Esportes, site Sete Lagoas.com.br e o empresário Rogério Faria.

Foto: Arte SeteLagoas.com.br

A corrida com provas de corridas de 10 KM e 5 KM e caminhada de 3 KM teve largada e chegada na praça da Feirinha e contou com a participação de aproximadamente 900 atletas.

Vários patrocinadores estiveram presentes no evento que foi apresentado pelas Lojas Planetas e participação da Vivo, Sicoob Credisete, Aguasete, Apreciare, Nado Livre, Quatree, Rádio Musirama, Motion, Bendita Cânfora, Max Muscle, e teve o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria Adjunta de Esportes (Smel) e apoio de mídia do site SeteLagoas.com.br.

A empresa TBH, empresa especializada em eventos esportivos e com sede na capital mineira, foi a organizadora do evento que ainda teve a participação efetiva do Secretário Adjunto de Esportes, Fabrício Fonseca e do empresário Rogério Faria.

O Prefeito Duílio de Castro esteve no local da prova e deu a largada para os participantes. Segundo Duílio de Castro outra corrida do Circuito das Lagoas está prevista para acontecer entre o final de outubro e início de novembro deste ano com apoio da Prefeitura Municipal, nas comemorações do aniversário da cidade.

A reportagem do SeteLagoas.com.br entrevistou vários corredores e a totalidade elogiou a organização da corrida, bem como o circuito traçado.

A classificação das provas ficou assim:

5km masculino

1º lugar - Joelson Pereira Mesquita

2º lugar - Breno Santos Cavalcante

3º lugar - Weslei Santos Cavalcante

5km feminino

1º lugar - Jacqueline Santos Almeida

2º lugar - Fernanda Veronica

3º lugar - Gisele Cristina nascimento

10km masculino

1º lugar - Ivanildo Pereira dos anjos

2º lugar - Paulo penna

3º lugar - Alessandro Alves do nascimento

10km feminino

1º lugar - Cristiane arcanjo de carvalho

2º lugar - Ana Célia bezerra de Souza

3º lugar - Luciana Morais brigido

Da Redação

Veja a galeria de fotos: