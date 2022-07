Castramóvel iniciou castrações na região dos bairros JK, Alvorada, São Francisco e Planalto

Mais quatro bairros de Sete Lagoas estão sendo atendidos pelo programa Castramóvel, do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde. Desta vez, o serviço está disponível para tutores da região dos bairros São Francisco, JK, Alvorada e Planalto. Os atendimentos começaram nesta terça-feira (12) e continuam até agosto, sempre as terças e quartas-feiras.

castracoes bairrosregiaonorte2

O equipamento ficará instalado na Escola Estadual Júlio César Reis Oliveira (Rua Cícero 650, JK) e o atendimento ocorre de 8h às 16 horas. Vale ressaltar que 30 senhas serão distribuídas nas datas de castração e os animais devem estar em jejum durante 12 horas.

Para castrar o animal, além das cópias dos documentos de identidade e comprovante de endereço, é preciso apresentar também um comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos ou a carteira de trabalho que comprove a situação de desempregado. “Solicitamos aos tutores que não percam essa oportunidade, tragam seus animais já em jejum, pois assim serão atendidos no mesmo dia. O serviço gratuito que a Prefeitura oferece faz com que os animais tenham benefícios, menos problemas e maior tempo de vida”, reforça a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

Em 2021 foram 2.300 castrações em várias regiões de Sete Lagoas. Este ano, o Castramóvel também visitou dezenas de bairros e ainda comunidades da zona rural contabilizando até o momento 2014 castrações. Os próximos bairros a receber o serviço ainda em 2022 são: Brasília e Industrial (setembro), Belo Vale II, Jardim dos Pequis e Verde Vale (outubro), Belo Vale I, Iraque e Orozimbo Macedo (novembro), e Santa Luzia (dezembro).

OUTRA OPORTUNIDADE

O CCZ também abre todo dia 15 de cada mês, o cadastro para esterilização gratuita de cães e gatos que são realizadas em sua sede. O procedimento é oferecido somente para moradores de Sete Lagoas. Para serem castrados, os animais devem ter no mínimo seis meses e no máximo sete anos de idade. Cadastro: http://zoonoses. setelagoas.mg.gov.br/cadastro. php