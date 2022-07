Weekend of Bikers: evento retorna após dois anos em Sete Lagoas

Apaixonados por motos terão mais um evento para demonstrar sua paixão em Sete Lagoas. Entre os dias 26 a 28 de agosto, na Praça do Carmo (Clarindo Cassimiro), acontecerá a terceira edição do Encontro Nacional de Motociclistas de Sete Lagoas, dentro do projeto Weekend of Bikers.

Foto: Café Race Beer House / Arquivo

Parado após dois anos por conta da pandemia de Covid-19, a última edição reuniu mais de 10 mil visitantes, com mais de sessenta motogrupos de diversas cidades de Minas e do Brasil, até contando com a presença de motociclistas de Portugal.

Com bar temático na região, a Praça do Carmo receberá o Weekend of Bikers pela terceira vez com food trucks, palco com shows e lojas temáticas e souvenir. O evento tem apoio do SeteLagoas.com.br.

Da redação com Sete Dias