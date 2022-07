Assistência Social arrecada 1 tonelada de alimentos em parceria com o evento Caldo da Lua

A Serra de Santa Helena foi palco de mais uma edição do tradicional Caldo da Lua na última sexta-feira, 15 de julho. Além de música de qualidade, boa gastronomia e uma excelente convivência entre os frequentadores, o evento também gerou ótimo resultado por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Assistência Social. De maneira voluntária foi arrecadada uma tonelada de alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Alimentos foram recebidos por servidores da Prefeitura.

O Caldo da Lua é realizado desde 2013 e conta com forte apoio da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Este edição marcou o retorno após dois anos de suspensão por causa da pandemia. “Nossa administração apoia iniciativas que impulsionam o setor cultural, promovem lazer e, consequentente, fomentam nossa economia. Além disso, conseguimos fazer o bem para muitas famílias com este tipo de parceria”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A parceria inédita foi anunciada no dia 21 de junho pela secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, e o organizador do evento Geraldo Magela Pontes, o Geraldinho Caldo da Lua. "Quando criei o Caldo da Lua, nós colocamos regras importantes para acontecer em cada edição e uma delas era fortalecer a questão social”, justificou Geraldinho do Caldo da Lua.

Para facilitar o recolhimento dos alimentos um caminhão foi posicionado estrategicamente no evento. Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos receberam as doações que serão destinadas aos públicos alvos nos próximos dias. “Agradeço ao Geraldinho Caldo da Lua pela parceria e a todos que fizeram suas doações. O ato de doar contribuiu efetivamente para melhorar a vida das pessoas e a sociedade. Ao enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para supri-las nos tornamos mais justos e igualitários”, avaliou Luciene Chaves.

A 13ª edição do Caldo da Lua reuniu um excelente público no alto da Serra de Santa Helena. Foram várias atrações musicais e uma estrutura impecável. No pós-evento, a Prefeitura também apoiou com a limpeza de um dos principais cartões postais da região.

Com Prefeitura de Sete Lagoas