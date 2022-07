HNSG implementa atendimento de ortopedia e traumatologia para atender Sete Lagoas e região

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) implementou recentemente o novo serviço de ortopedia e traumatologia, que atende Sete Lagoas e toda a região, suprindo uma demanda crescente e ainda inexplorada.

Foto: Alan Junio / Arquivo

O serviço está em parceria com a a equipe do médico ortopedista Frederico Machado Durães, realizando com consultas eletivas nas especialidades. O serviço está iniciando o seu funcionamento com treze profissionais para os atendimentos ambulatoriais, preparados e treinados para progressos em protocolos ambulatoriais, plantões e procedimentos cirúrgicos.

“É fato observável, por aliança e acordos, a existência de uma decisão ousada e um empenho dedicado da Diretoria do HNSG e apoiadores, e da equipe de profissionais especialistas e subespecialidades, sob a minha coordenação técnica, para evoluir um atendimento estruturado e de qualidade em Ortopedia e Traumatologia, em benefício do cidadão e da comunidade setelagoana e do entorno”, afirmou Frederico Durães.

Para o Hospital, o reforço nas áreas de ortopedia e traumatologia é benéfico para a população da região: "O HNSG e as parcerias – atuais e futuras, em alinhamentos negociais modernos, buscam integrar inteligência, esforços e meios para atendimento de qualidade e de serem reconhecidos como referência em saúde, na especialidade e subespecialidades de Ortopedia e Traumatologia, no atendimento particular, e em convênios incluindo a cooperação com os serviços públicos, focados na saúde de qualidade e bem-estar da população, com atendimento de qualidade e benefícios prestados a Sete Lagoas e região", informa, em nota à imprensa.

“A área de Ortopedia e Traumatologia é um investimento relevante e significativo a partir deste ano de 2022, e os nossos trabalhos profissionais estão pautados na competência, dedicação e responsabilidade, e focam na qualidade de atendimento e contam com uma estrutura eficiente para consultas eletivas, exames, cirurgias agendadas ou de urgência”, finaliza o ortopedista.

Da redação com HNSG