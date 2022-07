Boletim Covid: 95 pessoas foram infectadas nas últimas 24h em Sete Lagoas

Sete Lagoas tem mais 95 infectados com a Covid-19: 64 mulheres e 31 homens. São 499 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas (97 a menos do que ontem) e 19.109 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 598 pessoas em isolamento domiciliar, 39.237 casos curados e 71.228 testes negativos. São 40.532 casos totais da doença

Arte: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Nenhum óbito foi registro, são 689 óbitos por Covid até o momento. Há três internados em UTI, no Hospital Municipal, no Hospital da Unimed e UPA: dois de Sete Lagoas e um de Capim Branco. São 11 em enfermaria: sete de Sete Lagoas, um de Capim Branco, um de Baldim, um de Prudente de Morais e um de Cachoeira da Prata, sendo cinco no HNSG, três no Hospital Unimed e três na UPA. Treze dos internados tiveram testes positivos e quarto aguardam exames.

Vacinação contra a Covid

Estão disponíveis a 4ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) em pessoas a partir de 40 anos e também da 3ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Janssen) em pessoas a partir de 18 anos.

De 08h às 16h, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. De 08h às 18h30, nas UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo.

Documentos: identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. Todas as demais doses para pessoas a partir de 5 anos seguem sendo aplicadas nos mesmos locais. É obrigatório o uso de máscara nas unidades de saúde.

A 1ª e a 2ª doses para crianças de 5 a 11 anos seguem disponíveis em todas as salas de vacinação, sem agendamento prévio.

Documentos: certidão de nascimento ou identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável.

A Coronavac infantil (6 a 11 anos) é aplicada nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã; nas UBS Belo Vale, Cidade de Deus, Luxemburgo, Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e nos centros de saúde Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João, Manoa e Várzea. Já a Pfizer infantil (5 anos) é aplicada nos ESFs CDI, ESF Catarina, ESF Esperança, UBS Nossa Senhora das Graças e UBS Belo Vale, limitada à 1ª dose em crianças de 5 anos ou 2ª dose em quem tomou a 1ª dose de Pfizer.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.245 adultos e a 2ª dose em 177.834. Receberam 1ª dose da Janssen 5.948 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 14.954 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 9.358 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 114.954 pessoas e a 2ª dose de reforço em 32.680 pessoas.

Ao todo, 542.202 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 18 de julho. A 1ª dose foi aplicada em 84,9% da população e a 2ª dose em 76,7%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas