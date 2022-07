Conselhos convidam para eventos sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino America e Caribenha

A Prefeitura de Sete Lagoas e os Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR-SL) e de Defesa da Mulher (CMDM-SL) convidam a população para uma roda de conversa e ainda, reunião extraordinária dos Conselhos de Políticas Públicas na Casa da Cultura. Os eventos serão realizados no Teatro Redenção e Casa da Cultura, respectivamente (programação abaixo).

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

A temática tem por objetivo refletir sobre o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha. A data é importante por provocar o debate sobre a situação de um dos setores mais explorados e oprimidos da sociedade, o que envolve a mulher negra.

Serão abordados os indicadores sociais, econômicos, políticos, que denunciam essa condição da mulher negra na sociedade brasileira. A data também possibilita resgatar a história da mulher negra no Brasil. “É um histórico de luta e resistência, como no período colonial em que mulheres enfrentaram o escravismo, dirigindo insurreições, fazendo parte da direção dos quilombos, como é o caso da Tereza de Benguela. Um resgate importante, pois a mulher negra chefia famílias e garante o sustento familiar. Contamos com o comparecimento de todos”, convidam Juliana de Freitas, presidente do COMPIR-SL, Amanda Pedrosa, presidente do CMDM-SL.

PROGRAMAÇÃO:

24 de julho, domingo

Roda de conversa

Andreza Rocha, Psicóloga, Especialista em Atendimento Sistêmico de Famílias e Redes Sociais, Mestre em Ensino em Saúde, Professora de Psicologia, Psicóloga no Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE) da Superintendência Regional de Educação (SRE)

TEMA: Misoginia: a naturalização da violência contra a mulher

CONVIDADAS: Vivencias terapêuticas com círculo de mulheres

Local: Teatro Redenção

Horário: 09 horas

25 de julho, segunda-feira

Reunião Extraordinária dos Conselhos de Políticas Públicas para a apresentação do Estudo da mulher realizado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Sete Lagoas e Convidadas.

Local: Casa da Cultura

Horário: 09 horas

PAUTA

I- APRESENTAÇÃO: Estudo Socioassistencial da População Idosa em Sete Lagoas. Levantamento de Dados: Impactos Socioassistenciais no Contexto Pandêmico em Sete Lagoas. Estudo da Violência contra Mulher pelas Assistentes Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e palestrantes convidadas.

II- Roda de conversa construção das Políticas Públicas para Mulheres.

