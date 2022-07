Homem é suspeito por prática de zoofilia em Santana de Pirapama; crime foi filmado por vídeo-chamada

Um homem suspeito de prática de zoofilia contra uma cadela na cidade de Santana de Pirapama, está sendo investigado pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução Internet

O autor que teve sua identidade preservada, ele teria realizado uma vídeo-chamada para uma mulher durante sexo com o animal.

O fato causou espanto e indignação na cidade de Santana de Pirapama. O suspeito identificado e já foi ouvido na Delegacia de Polícia de Sete Lagoas.

Zoofilia

A prática de realizar sexo com animais é conhecida como zoofilia, bastante difundida na internet. Crime em alguns países, no Brasil não há tipicação do delito: um projeto de lei de 2017 corre na Câmara dos Deputados para alterar o artigo 164 do Código Penal.

Mas, apesar de não ter lei designada, o praticante pode ser enquadrado neste mesmo artigo por causar maus-tratos a animal.

Atualização às 10h39 - 21 de julho

Da redação