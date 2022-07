Prefeitura de Sete Lagoas anuncia revitalização de ruas no bairro Alvorada

A Prefeitura de Sete Lagoas anunciou, nesta quinta-feira (21), que o bairro Alvorada terá a revitalização de várias ruas. Segundo o executivo municipal, as obras já começam na segunda (23).

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

As ruas contempladas são: Gastão Formente, Vicente Celestino, Longino Coelho, Governador Israel Pinheiro, Vinte e Três e avenida Governador Bias Fortes. As vias serão patroladas, niveladas e receberão um novo calçamento e meio fio.

O anúncio foi feito pelo prefeito Duílio de Castro (Patriota) ontem (20) no bairro, juntamente com a empresa contratada pelo serviço e com um vereador da base aliada, Roney do Aproximar (União Brasil): “Esta ordem de serviço simboliza o nosso compromisso com os moradores. Vamos acabar com o transtorno que atormentava e colocava em risco as pessoas”, afirma.

A visita na região também serviu para dimensionar a atuação das equipes e máquinas em locais que atualmente são de difícil acesso e dificultam até o tráfego de veículos. A previsão é que todas as ruas estejam revitalizadas em 60 dias.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas