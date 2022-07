Passando a Limpo desta sexta recebe as autoras do livro 'Meu nome é MARIA' Elis Cristina e Raquel Coelho

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (22) recebe as autoras do livro 'Meu nome é MARIA' Elis Cristina e Raquel Coelho.

Foto: Reprodução/Internet

Raquel Coelho está a mais de 20 anos atuando com Mentoria /Terapia Sistemica aplicada. É pesquisadora /estudiosa incansável do comportamento humano, com Formação em Coaching de Inteligência Emocional, Coaching Financeiro, C Programação Neurolinguística, Liderança, Comunicaçāo e Leitura Corporal, Constelações organizacionais e familiares(três formações) além de Educação Sistêmica e no Judiciário, Psicanálise.

Já Elis é graduada em psicolgia, pós-graduada em políticas públicas social, especialista em psicologia comunitária pela federal e mestranda em Psicologia, diretora da escola técnica Municipal de Sete Lagoas, empresária e atual vice-presidente da Associação de Apoio a Mulheres de Sete Lagoas.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.