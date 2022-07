Sicoob Credisete celebra 35 anos sólido e com abrangente histórico de ações sociais

No dia 1º o julho o Sicoob Credisete completou 35 anos de uma história marcada pelo cooperativismo, transparência, empreendedorismo e responsabilidade social. Fundada por um grupo de visionários produtores rurais, a cooperativa de crédito chega em 2022 forte e sólida, com uma presença destacada em Sete Lagoas e outros sete municípios da região onde tem doze agências, mais de 150 colaboradores e 18 mil cooperados.

O Sicoob Credisete tem um dos Centros Administrativos mais modernos do Brasil, localizado na Praça Barão do Rio Branco/Foto: Ascom Sicoob Credisete

Quando iniciou suas atividades em 1987, o Sicoob Credisete escolheu como prioridade o ideal cooperativista. Assim, seu crescimento garantiria, simultaneamente, condições favoráveis aos associados em todas as operações e o desenvolvimento de Sete Lagoas. Hoje fica muito evidente que a escolha foi certa. O Sicoob Credisete se tornou referência não só como cooperativa de crédito, mas, principalmente, como uma instituição que faz parte da vida de todos os municípios onde atua.

“Conquistamos posição de destaque no sistema cooperativista por ter uma gestão voltada aos princípios defendidos pelos fundadores. Acima de tudo, o Sicoob Credisete é de nossa cidade, da nossa região e de nossa gente”, ressalta Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração.

PRESENCIAL E MODERNO

Em Sete Lagoas suas quatro agências estão em posições estratégicas e a quinta ainda será inaugurada este ano para aumentar mais a sua presença. Além disso, seu moderno Centro Administrativo permite agilizar processos e oferece conforto, comodidade e segurança para associados e colaboradores. “O Sicoob Credisete vai onde o associado precisa. Nossas agências estão sempre abertas para atender bem com uma equipe da região que compreende o perfil local. Isso faz parte de nossa essência”, comenta Leonardo Chaves Costa.

A presença física está alinhada a uma revolução tecnológica que envolve várias questões sem nunca deixar de lado o perfil humano de sua atuação. “São mais possibilidades de relacionamento com os associados. Ferramentas que transformam nossos canais digitais em um caminho seguro para operações diversas e soluções imediatas”, aponta Leonardo Chaves Costa.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Um movimento contínuo com foco em ações de cunho social comprova o interesse do Sicoob Credisete com as comunidades onde está inserido. O apoio financeiro a entidades como Hospital Nossa Senhora das Graças, APAE, Vila Vicentina, Coral Dom Silvério e instituições como Polícia Militar e Polícia Civil garantem melhor atendimento do cidadão e maior acolhimento para o público alvo. “O cooperativismo luta por um mundo mais justo com oportunidades para todos. Esse apoio institucionalizado em nosso plano de gestão faz a diferença na vida de muitas pessoas”, avalia Leonardo Chaves Costa.

Além disso, projetos como os de apoio aos produtores das hortas comunitárias, de incentivo a setores culturais e ao empreendedorismo garantem a expansão da presença do Sicoob Credisete em áreas e programas que impulsionam negócios e fomentam a economia.

ASSOCIADO DECIDE

No Sicoob Credisete, o associado não é um simples usuário do sistema, ele também decide. Anualmente é realizada uma Assembleia Geral aberta à participação de todos que, entre as decisões, apontam o que será realizado com as chamadas “sobras” do exercício, o que nas instituições tradicionais do mercado seria transformado em lucro. “Uma cooperativa financeira não atua com fins lucrativos e, por isso, o associado é prioridade. Ele, inclusive, participa de decisões que constroem um mundo melhor”, ressalta Leonardo Chaves Costa.

E desde o início de sua trajetória o Sicoob Credisete não para de crescer. Os resultados comparando os exercícios 2020 e 2021, apresentados na última Assembleia, são impressionantes. O número de associados passou de 15 mil para 18 mil, aumento de 23%, as operações de crédito subiram de R$ 194 milhões para R$ 283 milhões, evolução de 43%, o patrimônio líquido era R$ 51 milhões e chegou a R$ 66 milhões, 29,3% a mais, e os ativos de R$ 377 milhões passaram para R$ 489 milhões, aumento de 29,5%.