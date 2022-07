Uma vaga de emprego para gerente de loja é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A Loja Soyouz Moda Masculina está com vaga na loja no shopping Sete Lagoas para gerente de loja com experiência comprovada em lojas de roupas, salário compatível com mercado, comissões, bonificações e PL (Participação nos Lucros) ao final do ano.

Interessados devem enviar o currículo para: contato@soyouz.com.br

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.