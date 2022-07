Power Trio Mineiro de Sete Lagoas e Grama Hero se apresentam no Bar Woodstock neste domingo

O Bar Woodstock receberá neste domingo as bandas Power Trio Mineiro de Sete Lagoas e Grama Hero a partir das 18h para agitar a cidade.

Foto: Divulgação

A Grama Hero é uma banda belo-horizontina formada em 2018 por Mark Binder e seu filho Yuri Binder. O estilo musical é o rock alternativo. Com músicas autorais cantadas em inglês e influências variadas como o grunge, stoner, trip hop, indie e ska, eles mesclam ideias inovadoras e riffs bastante criativos. A banda atrai público de todas as idades e que procura um repertório inovador e completamente energizado do início ao fim do show. Recentemente a banda foi elogiada pela rádio KEXP 90.3 FM localizada em Seattle nos Estados Unidos. O lançamento da banda Grama Hero está previsto para janeiro de 2023 e logo em seguida suas músicas farão parte da programação do Canal Off (TV) e das grandes rádios de rock do Brasil.

Formação:

Mark Binder - guitarra, vozes e sintetizadores

Yuri Binder - guitarra vozes e sintetizadores

Chris Dias - Baixo

Tiago Vitek - Bateria

Já o Power Trio mineiro de Sete Lagoas une a agressividade das bandas de garagem com a melancolia do Indie Pop. Riffs marcantes, vocais melódicos, afinação mais baixa e uma estética retrô é o que define o som da banda.

O disco de estreia saiu em Dezembro de 2020 e conta com a arte do design gráfico Fábio Lopes. Contendo 10 músicas, o álbum gravado por eles mesmos em home studio revela toda a criatividade musical destes mineiros.

Músicas diretas e letras intensas dão o teor de urgência, agir antes de pensar e se entregar de corpo e alma àquilo que se ama.

EVENTO:

Local: Bar Woodstock

Rua: Paulo Frontin, 447 Centro

A partir das 18hs

Entrada R$ 20,00

Data: 24/07 Domingo