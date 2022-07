Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival vai agitar Sete Lagoas no dia 6 de agosto

O “Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival” se consolidou no calendário cultural da cidade e chega à sua 29ª edição em parceria da Prefeitura. Para manter a tradição, mais uma vez, apresenta uma programação com artistas de primeiríssima linha. O festival será no dia 6 de agosto, de 15h às 23h, no Parque Náutico da Lagoa da Boa Vista, com entrada franca.

Foto: Divulgação

A programação de atrações musicais é a seguinte: abertura com O Delta, em seguida a banda Conecto, com participação da Thaís Moreira, e o encerramento será com o blues rock da Dizzy Missy. Um atrativo à parte será a participação do Clube do Fusca Vespasiano e o encontro de carros antigos. Além disso, o festival terá cervejas artesanais, food trucks, drinks, vinhos, cachaças e ainda é Pet Friendly quando os tutores podem levar os seus pets.

"O Ivan é um produtor independente que promove o Festival em vários municípios brasileiros. Após uma parada de três anos, retona a Sete Lagoas com força total e é uma honra, para a nossa cidade, ter o Buena Vista de volta”, destaca Priscila Horta, gerente geral de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Serviço

Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival

Sábado, 6 de agosto

Horário: 15h às 23h

Local: Parque Náutico da Boa Vista

Programação Musical

16h30 - Grupo o Delta (blues raiz)

18h - Banda Conecto com participação de Thaís Moreira (jazz e acid jazz)

20h - Banda Dizzy Missy (soul e blues rock) - 20 h

Produção

Sion Produções e Eventos (Ivan Chagas) – (31) 99868-8300 - ivanchagas1@gmail.com

O DELTA

O Delta não é apenas mais uma banda de blues acústico, e não é outra banda que faz versões de músicas conhecidas tocadas no violão. O trio reproduz clássicos do blues rural, do blues rústico tocado entre as décadas de 30 a 60 tendo no repertório nomes como Robert Johnson, Mississipi John Hurt, Bukka White, Big Bill Broonzy, Skip James, Howlin Wolf, Sonny Boy Williamson II, entre outros. O show será uma celebração ao blues acústico tradicional, tocado pelos negros do Sul do Mississipi no início do Século XX, contando suas histórias e curiosidades. O Delta é indicado para verdadeiros amantes do blues tradicional.

CONECTO, CONVIDADA ESPECIAL THAIS MOREIRA

Da conexão entre amigos e com a música, nasceu um projeto ousado em 2015, que une o som instrumental autoral ao estilo contagiante do Acid Jazz, com um toque brasileiro. A banda também apresenta clássicos do Jazz com pegada Eletrizante. Com aposta no “dancing” e na mistura de ritmos energizantes como funk, hip hop e música eletrônica, a banda mineira desponta no cenário musical com seu som inovador, ousado e dançante. A banda é formada por Senilo Dutra, Levy Júnior, Fabiano Zan e Thiago Victor e já contou com várias participações especiais em suas atrações. Dessa vez, a convidada é a cantora Thaís Moreira, levando ao público um repertório com canções conhecidas da cultura pop, com roupagens originais dentro do jazz moderno. O público poderá curtir versões de Pink Floyd, Beatles, Miles Davis, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Julia Laurence e, claro, composições autorais.

DIZZY MISSY

A banda Dizzy Missy, é composta por músicos influenciados principalmente pelo blues, blues rock, soul, hard rock e rock n'roll e tem como lead vocal a potência vocal de Denise Corrêa. O show do festival será mesclado entre canções do soul, blues e blues rock, compondo um repertório de alta energia e doses venenosas de artistas como: Joss Stone, Adele, Steve Wonder, Janis Joplin, Big Mamma Thornton, Jefferson Airplane, Nina Simone, Steve Ray Vaughan, Beth Hart, Joe Bonamassa, Gary Moore entre outros.

Com Prefeitura de Sete Lagoas