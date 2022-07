Governo reduz remessas da BCG e vacina será aplicada com rodízio de unidades de saúde em Sete Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir da próxima segunda-feira, 25 de julho, as doses de vacina BCG estarão disponíveis em unidades de saúde específicas. O rodízio foi necessário devido à redução de remessas do imunizante, que previne a tuberculose, pelo Ministério da Saúde.

O revezamento ficou definido assim: segunda-feira - CS Santo Antônio, terça-feira - CS São João, quarta-feira - CS Santa Luzia / UBS Belo Vale, quinta-feira - CS Várzea / UBS Cidade de Deus e sexta-feira - ESF CDI/ UBS Nossa Senhora das Graças. Horário de 9h às 15h.

Vacina BCG: para que serve, quando tomar e reações adversas

A BCG é uma vacina indicada contra a tuberculose e é normalmente administrada logo após o nascimento, estando incluída no calendário básico de vacinação da criança. Esta vacina não impede a infecção nem o desenvolvimento da doença, mas impede que ela evolua e evita, na maior parte dos casos, as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meningite tuberculosa. Saiba mais sobre a tuberculose.

A vacina BCG é composta por bactérias da estirpe Mycobacterium bovis (Bacillus Calmette-Guérin), que têm uma carga viral atenuada e que, por isso, ajudam a estimular de forma segura o organismo, levando à produção de anticorpos contra a doença, que serão ativados caso a bactéria entre no organismo.

A vacina é disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde, sendo normalmente administrada na maternidade ou no posto de saúde logo após o nascimento.

Quando tomar

No Brasil, a vacina BCG é indicada para recém-nascidos com peso igual ou maior a 2kg e, por isso, costuma ser aplicada logo após o nascimento, ainda na maternidade.

Em Portugal, a vacina BCG deixou de ser obrigatória desde 2016, no entanto pode ser indicada para alguns bebês com risco elevado de desenvolver a infecção, sendo importante ter a recomendação do pediatra.

Como é administrada

A vacina BCG deve ser administrada diretamente na camada superior da pele, por um médico, enfermeiro ou profissional de saúde treinado. Geralmente, para crianças com idade inferior a 12 meses a dose recomendada é de 0,05 mL, e com idade superior a 12 meses é de 0,1 mL.

Esta vacina é sempre aplicada no braço direito da criança, e a resposta à vacina leva de 3 a 6 meses para aparecer, sendo notada quando surge uma pequena mancha vermelha elevada na pele, que evolui para uma pequena ferida e, finalmente, uma cicatriz.

O que significa a cicatriz da vacina BGC?

A formação da cicatriz indica que houve uma reação do organismo às bactérias injetadas na pele, sendo considerado um sinal de que a vacina foi capaz de estimular a imunidade do bebê.

No entanto, a ausência da cicatriz não indica necessariamente uma falta de imunização, não sendo recomendado que a vacina seja reaplicada se não existir cicatriza, já que não existem evidências científicas de que seja benéfico.

Cuidados a ter depois da vacina

Depois de receber a vacina, a criança pode apresentar uma lesão no local da injeção. Para que a cicatrização seja feita corretamente deve-se evitar cobrir a lesão, manter o local limpo, não aplicar qualquer tipo de medicamento, nem fazer curativo.

Possíveis reações adversas

Normalmente a vacina contra tuberculose não leva ao surgimento de efeitos colaterais, além da ocorrência de inchaço, vermelhidão e sensibilidade no local da injeção, que gradualmente muda para uma pequena vesícula e depois para uma úlcera em cerca de 2 a 4 semanas.

Embora seja raro, em alguns casos, pode ocorrer inchaço dos gânglios linfáticos, dor muscular e ferida no local da injeção. Ao surgirem esses efeitos colaterais, é indicado ir ao pediatra para que a criança seja avaliada.

Quem não deve tomar

A vacina é contraindicada para bebês prematuros ou com menos de 2kg, sendo necessário esperar o bebê chegar aos 2kg para que seja administrada a vacina. Além disso, pessoas com alergia a algum componente da fórmula, com doenças congênitas ou imunodepressoras, como infecção generalizada ou AIDS, por exemplo, não devem tomar a vacina.

Qual a duração da proteção?

A duração da proteção é variável. Sabe-se que vai diminuindo ao longo dos anos, pela incapacidade de gerar uma quantidade de células de memória suficientemente robusta e duradoura. Assim, sabe-se que a proteção é superior nos primeiros 3 anos de vida, mas não existem evidências de que a proteção seja superior a 15 anos.

A vacina BCG pode proteger do coronavírus?

Segundo a OMS, não existe qualquer evidência científica que demonstre que a vacina BCG seja capaz de proteger contra o novo coronavírus, causador da infecção COVID-19. No entanto, estão sendo feitas investigações para entender se realmente esta vacina pode ter algum efeito contra o novo coronavírus.

Devido à falta de evidência, a OMS recomenda a vacina BCG apenas para países em que existe um risco aumentado de contrair tuberculose.

