Iveco e Fiemg se unem para ampliar empregos e investimento em Sete Lagoas

Com objetivo de gerar empregos e aumentar os investimentos em Minas Gerais, o presidente da Iveco na América Latina, Marcio Querichelli, se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, nessa quinta-feira (21) em Belo Horizonte. A empresa tem uma fábrica em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução Internet

O encontro aconteceu na esteira dos bons resultados da Iveco no primeiro semestre deste ano, quando a empresa registrou crescimento de 53% nos emplacamentos de veículos de carga em relação ao mesmo período de 2021. A marca alcançou o resultado mesmo num cenário de estagnação do setor diante das altas no óleo diesel e na inflação do País.

Na planta de Sete Lagoas, a montadora produz veículos comerciais, de transporte de passageiros e de defesa. Desde outubro de 2020, a empresa já contratou cerca de 1.100 funcionários, conforme Marcio Querichelli. Nesse sentido, acrescentou o executivo, o trabalho em conjunto com a Fiemg será fundamental também para a qualificação da mão de obra empregada em toda a cadeia produtiva da marca.

“Temos orgulho de ser uma empresa mineira e viemos falar sobre o momento da Iveco no Brasil. Estamos crescendo de maneira sustentável há três anos e temos um plano robusto para o futuro. A Fiemg é a casa da indústria de Minas Gerais e queremos estreitar nossas parcerias para construção de um ecossistema automotivo competitivo no estado”, diz Querichelli.

Em novembro, a Iveco completa 25 anos de operação no Brasil. A unidade de Sete Lagoas é a maior da empresa no mundo. Também participaram da reunião Marco Rangel, presidente da FPT Industrial, e Eduardo Freitas, diretor de Relações Institucionais do Iveco Group.

