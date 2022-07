Programação da 33ª edição do Inverno Cultural de Sete Lagoas começa hoje

Foi divulgada a programação da 33ª edição do Inverno Cultural realizado pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas. Este ano, o evento terá como tema o álbum 'Planeta Fome', lançado há três anos pela cantora Elza Soares. A programação local aberta ao público vai de 23 a 31 de julho com opções variadas de atrações artísticas.

Foto: Reprodução/Internet

O Inverno Cultural é realizado simultaneamente em Sete Lagoas, São João Del Rei, Divinópolis e Ouro Branco. Durante nove dias, a programação conta com espetáculos cênicos, show musical, abordagens literárias e oficinas. Um destaque será a vivência infantil “Volta ao Mundo em 3 Contos”, programada para os dias 25, 26 e 27, às 14 horas, no Teatro Redenção, com a artista Elza Cristina Souza e Silva.

Para Priscila Horta, gerente geral de Cultura e co-produtora do Festival em Sete Lagoas, coloca a arte em evidência e proporciona importantes momentos de interação. “O Inverno Cultural da UFSJ é uma oportunidade valiosa de interação da academia com a classe artística, além de promover entretenimento gratuito aos sete-lagoanos e a quem visita a cidade. As discussões propostas e o tema escolhido são pautas que devem ser discutidas por todos e essa abordagem cultural é fundamental”, define.

Reaberto recentemente ao público, o Tetro Redenção concentra a maior parte da programação de Sete Lagoas. Outros locais onde eventos gratuitos serão realizados são a Associação Cultural Quintal Boi da Manta e a Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha). Informações gerais: www.invernocultural.ufsj.edu.br.

Planeta Fome

No último álbum da carreira de Elza Soares e o segundo com repertório totalmente inédito, a cantora faz uma espécie de reatamento com a própria carreira artística, marcada pela denúncia daquilo que a atormentava na vida real. O título do álbum remete a um episódio específico da cantora e da história da Música Popular Brasileira (MPB). Elza nasceu na Vila Vintém, um dos “bolsões de miséria” da periferia do Rio de Janeiro e morreu em janeiro de 2022.

PROGRAMAÇÃO

Volta Ao Mundo em 3 Contos. (Vivência Infantil)

25, 26 e 27 de Julho de 2022 - 14h00

Artista- Elza Cristina Sousa da Silva

Classificação: 3 a 12 anos

Local: Teatro Redenção – Rua: Monsenhor Messias, 339 - Centro, Sete Lagoas.

FORA DE ONDE? (Artes Visuais)

25 de Julho de 2022 - 16H00

Artista: Pamella Villanova

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messias, 339 - Centro, Sete Lagoas.

HISTÓRIA DA FRUTA (Artes Visuais)

26 de Julho de 2022 - 16H00

Artista: Grupo Movência

Classificação: Livre

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messías, 339 - Centro, Sete Lagoas.

POR DENTRO [GOIÂNIA] (Artes Visuais)

26 de Julho de 2022 - 16H15

Artista: Gustavo Silvestre

Classificação: 10 anos

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messías, 339 - Centro, Sete Lagoas.

EU VOU BOTAR CRIANÇA NA CABEÇA DE VOCÊS (Artes Visuais)

26 de Julho de 2022 - 16H30

Artistas: Nathalia Tiveron, Marih Herrera, Mariana Nobre, Ananda Koja, Yasmin Ferreira, Thais Ferro.

Classificação: Livre

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messías, 339 - Centro, Sete Lagoas.

BRINCANDO COM O FOLCLORE (Literatura)

26, 27 e 28 de Julho de 2022 - 18H00

Artista- Cia Bem-te-vi

Classificação: 16 anos

Local: Associação Cultural Quintal Boi da Manta (Rua: João Pinheiro, 174 - Centro, Sete Lagoas)

PRAIA - DOCUMENTÁRIO DE PROCESSOS. (Artes Visuais)

27 de Julho de 2022 -16H00

Artista: Letícia Nabuco, Coletivo Mercúrio Líquido e convidados

Classificação: Livre

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messias, 339 - Centro, Sete Lagoas.

ELOS POSITIVOS (Artes Visuais)

27 de Julho de 2022 - 16H25

Artista: Eduardo Oliveira

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messias, 339 - Centro, Sete Lagoas.

PILÃO DE NHÁ (Artes Visuais)

27 de Julho de 2022 - 14H45

Artista: Denilson Ronan de Carvalho

Classificação: Livre

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messias, 339 - Centro, Sete Lagoas.

CARTOGRAFIA SENTIMENTAL TUCUJU (Artes Visuais)

27 de Julho de 2022 - 17H20

Artista: Cleber Rodrigo Braga de Oliveira.

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messias, 339 - Centro, Sete Lagoas.

LÁGRIMAS FRITAS [UMA PEÇA-FILME] (Artes Visuais)

28 de Julho de 2022: 16H00

Artista: Laís Marques

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messías, 339 - Centro, Sete Lagoas.

PANDARRA APRESENTA: "FÉ NA VIDA" (Show)

30 de Julho de 2022 - 19H00

Artista - Pandarra

Classificação: Livre

Local: Praça da Feirinha - Praça Dom Carlos Carmelo Mota, 594 - Centro, Sete Lagoas.

SUPER TOSCO (Espetáculo)

31 de Julho de 2022 - 16H00

Artista - Grupo Rosa dos Ventos

Classificação: Livre

Local: Associação Cultural Quintal Boi da Manta (Rua: João Pinheiro, 174 - Centro, Sete Lagoas)

Oficinas

MÁSCARA: ARTE, SAÚDE E VIDA - VAMOS (RE)CRIAR – Arte educação

Arte-educação 25 a 27 de julho - 9 às 11h40

Carga Horaria - 8 horas

Faixa etária - 7 até 12 anos

Público alvo - Infantil

Vagas - 15 vagas (Abertas)

Inscrições Abertas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUM_vjB8VgrowVqE7U1gSWvVDGbmCPk3lBOu7EiEYe6zzSlg/viewform

Local: Quintal Boi da Manta (Rua: João Pinheiro, 174 - Centro, Sete Lagoas - MG)

Material do Aluno

DANÇAS POPULARES DO BRASIL (Artes Cênicas)

A oficina de Danças populares do Brasil trata-se de uma oficina com quatro danças populares, o Coco, o Candombe com foco na Serra do Cipó (MG), o Moçambique com foco em Belo Horizonte e o Bumba meu Boi do Maranhão.

26 a 29 de julho de 2022 | terça a sexta | 9h às 11h

Carga Horária: 8 horas

Faixa Etária: a partir de 10 anos

Público Alvo: Preferencialmente pré-adolescentes e adultos de todas as idades

Vagas: 20

Inscrições Abertas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc23Iw8_Pbaq3ka6a8T6fJThlxlfSEt4A8Gypr7t7-TrP71Gw/viewform

Material do Aluno: Roupas confortáveis que permitam a flexibilidade

Local: Quintal Boi da Manta (R. João Pinheiro, 174 - Centro, Sete Lagoas - MG)

EU&VC, VC&EU / NO LUGAR COMUM DAS CANÇÕES DE MINAS (Literatura)

Objetivo: mobilizar o encontro em torno de um repertório comum de canções mineiras que usam/inventam procedimentos poéticos de composição do texto, de si e do outro como tarefas artísticas Em diálogo com o tema Planeta Fome, as canções/poemas analisados são escolhidos em função de seu trabalho estético de temas: a censura, obstáculos sociais para o encontro erótico-político, liberdade de gênero...

Data: 27 a 29 de julho | quarta a sexta | 10h às 12h40

Carga Horária: 8 horas

Faixa Etária: a partir de 16 anos

Público Alvo: Todos

Vagas: 15

Inscrições Abertas:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYbsKYdr3jNewkPO7FNYFBD-m6_qZhaPgA2tlg693XoOv7Ng/viewform

Material do Aluno: Caderno, caneta, celular

