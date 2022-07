Profissionais da saúde a partir de 60 anos começam a receber a vacina Meningo C nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, 26, a vacinação de profissionais da Saúde a partir de 60 anos de idade com a Meningo C. Este imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doença meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras doenças graves causadas pelas bactérias meningocócicas. As doses estão disponíveis nas mesmas unidades onde é realizada a vacinação Covid.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

É necessário apresentar identidade com foto, CPF e comprovante que trabalha na saúde. A redução da idade será anunciada assim novas remesas do imunizante forem entregues.

Vacinação BCG

A partir desta segunda-feira, 25 de julho, as doses de vacina BCG estão disponíveis em unidades de saúde específicas.

O rodízio foi necessário devido à redução de remessas do imunizante, que previne a tuberculose, pelo Ministério da Saúde.

O revezamento ficou definido assim: segunda-feira - CS Santo Antônio, terça-feira - CS São João, quarta-feira - CS Santa Luzia / UBS Belo Vale, quinta-feira - CS Várzea / UBS Cidade de Deus e sexta-feira - ESF CDI/ UBS Nossa Senhora das Graças. Horário de 9h às 15h.

Com Prefeitura de Sete Lagoas