Campanha do Agasalho em Sete Lagoas é encerrada com mais de 2 mil peças doadas

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Sete Lagoas anunciou nesta terça-feira (26) o balanço total de doações da Campanha do Agasalho deste ano na cidade: mais de 2 peças foram recolhidas.

Diversos órgãos participaram da campanha, como a Defesa Civil da PM / Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

Com a campanha tendo se iniciado mais cedo (em maio, por conta das baixas temperaturas registradas antes do início do inverno), ao menos 300 pessoas em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas. Em grande parte, as doações são destinadas a pessoas cadastradas nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou através do recebimento de denúncias, e enviadas também a abrigos e acolhimentos existentes na cidade.

"Esta campanha é de extrema importância. Este ano contamos também com o apoio de diversas empresas públicas e privadas. A população ainda pode doar. Basta levar roupas e calçados à sede da Secretaria, na rua Quintino Bocaiuva, 618, Centro", reforçou a secretária municipal de Assistência Social, Luciene Chaves.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas