Quadrilha de Sete Lagoas se apresentou no Arraiá da Avenida Padre João em Cordisburgo

Aconteceu neste fim de semana o "Arraiá da Avenida Padre João".

(Imagens de Fernando Guimarães)

O evento teve início na sexta-feira com show de Javan e Renato Altan. No sábado houve a apresentação do Grupo de Quadrilha Santa Teresinha, de Sete Lagoas. No domingo o encerramento ficou por conta de grande show com os cordisburguenses da Banda Asus e participação especial de Matheus Borges.

A organização ficou à cargo da Prefeitura de Cordisburgo e do comércio da Avenida Padre João.

Partes da apresentação do grupo de quadrilha pode ser acompanhada abaixo:

Com Cordis Notícias