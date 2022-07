Motorista fica ferida após bater e capotar o carro no centro da cidade

Uma mulher ficou ferida depois de bater o carro que dirigia em um veículo parado e capotar nessa terça-feira (26). O acidente ocorreu no cruzamento da Rua José Duarte de Paiva com Rua Quintino Bocaiuva, no centro da cidade. A dinâmica do acidente, entretanto, ainda não foi esclarecida.

Foto: Ascom CBMMG

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, ainda não identificada, ficou presa de cabeça para baixo pelo cinto de segurança. Ela foi retirada e entregue para os cuidados de uma viatura do Samu. O estado de saúde da mulher ainda não foi detalhado.

Os militares ainda precisaram conter um vazamento de combustível do veículo, o que poderia iniciar um incêndio ou causar uma explosão. A Guarda Municipal de Sete Lagoas também esteve no local, fazendo a segurança do trânsito e orientação dos motoristas.

Da Redação FSL