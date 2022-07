Sete Lagoas sedia I Seminário para Cuidadores no dia 30 de julho

Em mais uma ação social do pré-candidato a deputado estadual por Sete Lagoas, Marcelo Cooperseltta, em parceria com a Associação Brasileira dos Cuidadores (ABC), o Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira e o Projeto Evangelize, do ex-vereador Milton Martins, Sete Lagoas sedia o I Seminário "Cuidando de Quem Cuida".

Foto: Reprodução/Internet

O evento, cuja participação é gratuita mediante doação de 1kg de alimento não-perecível, será no sábado, dia 30 de julho, de 08h às 16h, na rua Maurílio de Jesus Peixoto, 1.390, na orla da Lagoa do Boa Vista, em Sete Lagoas.



"Trata-se do primeiro seminário de orientação para cuidadores de crianças, jovens, adultos e idoso de Sete Lagoas", revela Marcelo Cooperseltta. Entre os palestrantes, estarão o especialista em cuidados Milton Gomes e o secretário adjunto municipal de Saúde, Alber Alípio. Os participantes receberão certificados após o evento. Mais informações: (31) 99845-3341 (Milton Martins) e (11) 98268-4140 (Milton Gomes).