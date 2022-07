Neste mundo que confronta as águas, donde o asfalto se confunde com o campo, convive o gaúcho típico habitante da pampa, os negros descendentes de escravos, e os imigrantes europeus, italianos e espanhóis mas também turcos, russos e polacos. Este universo de raças implicava uma amálgama com seu aporte de culturas, e dançar terminaria criando um estilo de dança e música única na Argentina.

Foto: Anunciante

Passando por vários estilos ao longo do tempo, depois de uma passagem pela Europa no ano 1905, Paris, marcaria um fim e inicio do tango passando a ser mais cantado e dançado só só levando para um nova etapa já a dança, não só Salão se não também show abrindo para o mundo o novo período junto a mão de Carlos Gardel e outros. E assim está o simples começo de mistura e cultura hoje o denominado tango chega para todo nós como a verdadeira dança argentina.

A Escola de Tango argentino Polémica en el Bar @polemicatango traz pela primeira vez o grupo Quinteto Tango formado pelos seguintes artistas:

@Israel.fogacajr, @facundoestefanelbass, @martin_lima, e Alberto Cabañas, acompanhados pela escola @ciaelabrazotango, tendo como dançarino @navirsalas, e @damiadias, e dançarinos da Escola Polémica en el Bar Sebastián Bautista @polemicatango e parceira de dança Paula Oliveira do @studiodedanca_paulaoliveira.

O Show de tango argentino profissional “Tango Passional” será realizado dia 13 de agosto no auditório da faculdade UNIFEMM de sete lagoas a partir de 19:30

horas.

Este show chegara até o público pelo apoio dos patrocinadores

fazendo este evento se tonar possível.

Os ingressos já estão à venda nos postos:

Ótica Silvana

R. Zoroastro Passos, 189-B (Em frente ao núcleo das clínicas) (31) 3775-0241 (31) 9803-0241 (Whatsapp)

7L Viagens

Shopping Sete Lagoas (Em frente à lotérica) (31) 3772-5599 (31) 99213-0455 (Whatsapp)

Te Y Te Modas

R. Monsenhor Messias, 165 (31) 3774-2033 (31) 98834-2033 (Whatsapp)

Av. Lassance Cunha, 130 – Loja 06 (31) 3776-6005 (31) 98884-6005 (Whatsapp)

Polémica en el Bar Escola de Tango

(31) 97532-9979 (Whatsapp)⬇️ Link para contato: https://cutt.ly/Ingresso-tango-passional a um valor popular de R$50,00 o primeiro lote. Com a compra dos ingressos o público concorrerá a grandes prêmios em roupas, acessórios e uma viajem aérea surpresa.

Graças a nossos patrocinadores, parte dos lucros das vendas serão destinadas a uma instituição chamada Filhos do Sol de sete lagoas @escolaholisticafilhosdosol.

Foto: Arte Anunciante

Da Redação com Anunciante