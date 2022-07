Alunas do curso de costura do Cramam recebem capacitação empreendedora do Sebrae em Sete Lagoas

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), continua com uma agenda abrangente de cursos profissionalizantes. Além disso, também oferece oportunidade para que os alunos possam empreender corretamente assim que iniciarem na nova profissão com a capacitação “Educação de Jovens Empreendedores”, em parceria com o Sebrae. Desta vez, a iniciativa envolveu alunas do curso de costura.

Sebrae apresentou palestra para alunas do curso de costura nesta quinta-feira, 28

A proposta foi idealizada pelas agentes de desenvolvimento Jaqueline França Dutra e Cláudia Elane de Souza Soares com o objetivo de ensinar o que é ser Micro Empreendedor Individual (MEI) na prática, ou seja, a união de uma profissão com a capacidade de gerir seu negócio. A primeira turma contemplada foi a do curso de barbeiro no mês de março.

Quem vive o dia a dia do Cramam valoriza muito as parcerias permitindo um reforço na atuação da unidade que oferece cursos gratuitos de profissões com grande aceitação no mercado. “A equipe do Cramam já desenvolve um trabalho profissionalizante, mas este tipo de parceria permite que o aluno já empreenda assim que termina o seu curso”, esclarece Celso Eustáquio de Souza, coordenador administrativo do Cramam.

A palestra do Sebrae aponta que a formalização é o melhor caminho para a expansão dos negócios. Além de aumentar o leque para prestação de serviços, o profissional garante facilidades e benefícios de um empreendedor com uma carga tributária justa e reduzida. “Estou muito feliz porque estou aprendendo como direcionar meus sonhos no empreendedorismo. Aconselho a todos a fazerem o MEI para ficar certinho e poder crescer”, comentou a aluna Cristina.

Outros cursos ofertados recentemente foram Garçom, Assistente Administrativo, Recursos Humanos, Promotor de Vendas, Esteticista, Camareira em Meios de Hospedagem e Agente de Informações Turísticas. Para informações sobre cursos do Cramam, o interessado pode procurar a unidade na rua das Dálias, 483, bairro Montreal ou ligar para (31) 3776-9171.

Com Prefeitura de Sete Lagoas