Assistência Social leva 200 crianças a parque de diversões em Sete Lagoas

Que criança não gostaria de um passeio em um parque de diversões, ainda mais durante as férias escolares? Essa foi a experiência proporcionada pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - em parceria com o American Park, instalado atrás do Restaurante do Trabalhador, no centro da cidade.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

Na noite da última quarta-feira, 27 de julho, uma ação da Secretaria proporcionou essa emoção a 200 crianças da cidade, entre assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e internas dos abrigos municipais. "Agradecemos a parceria com a gestão do American Park, que proporcionou uma noite mágica, de muita alegria e diversão a estas crianças. Sem dúvidas foi uma experiência que ficará marcada na história de cada uma delas", reforça a secretária Luciene Chaves.

