Passando a Limpo desta sexta recebeu o proprietário do grupo 'Salatini Engenharia', Marcos Paulo Salatini

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (29) recebeu o proprietário do grupo 'Salatini Engenharia', Marcos Paulo Salatini.

Foto: Divulgação

Com um tema voltado para o empreendedorismo e a economia da cidade, Marcos conta sobre o crescimento de sua empresa nos últimos anos e de toda a sua contribuição para Sete Lagoas. Ele contou que os irmãos Salatini criaram a empresa de instalações elétricas e hidráulicas no ramo de indústrias e instalações civis em 2009. Em 2015, entraram também para a área de construção civil, onde tentaram inovar e modificar o trabalho feito na região desde esse período.

Nascido em Conselheiro Lafaiete, Marcos contou sua história pessoal no programa e como sua família chegou à cidade em busca de formação escolar na Escola Técnica e no SENAI. Agora, Marcos foca no futuro profissional para crescer juntamente com a região de Sete Lagoas, por meio de seus ideais e projetos. Um deles, é ainda o projeto feito no Clube Bela Vista, de modo a construir uma nova marca no esporte regional. A ideia que Marcos mostrou, dessa forma, é ascender o Bela Vista de volta ao futebol.

Assista a entrevista completa e saiba quais são os planos feitos para o Clube e também do Grupo Salatini em Sete Lagoas no instagram @SeteLagoas !