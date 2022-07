Trincas e objetos caindo: o mais forte abalo de terra em Sete Lagoas deixa rastros

A terra tremeu mais forte em Sete Lagoas nesta sexta-feira (29). Registrado como um dos abalos mais potentes da série que tem assustado toda a população, até objetos pendurados caíram e trincas apareceram.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Segundo relato das redes sociais, um morador do bairro Piedade contou que a televisão pendurada no painel de sua casa caiu com o tremor acontecido no fim da tarde. Já no bairro Jardim Arizona, um morador relatou que trincas apareceram na parede de sua casa. Em diversas localidades, cada um falava em "o mais forte tremor que já vi".

Foto: Reprodução Redes Sociais

Segundo a Defesa Civil de Sete Lagoas, ouvida pela reportagem, o abalo foi de 2.9 na escala Richter, confirmado como o mais forte até então. Não foram relatados problemas em estruturas de construções.

O último tremor registrado na cidade foi na terça-feira (26), no meio da tarde, com magnitude 2.2 na escala Richter.



A quantidade de abalos chama a atenção das autoridades e dos estudiosos - o Observatório Sismológico da Universidade de São Paulo (USP) instalou um sismógrafo temporário para medir a atividade telúrica de Sete Lagoas.

Atualização às 22h38 - 29 de julho

Da redação