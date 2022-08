Feconex divulga primeiras palestras de sua edição inaugural

Tão aguardada pelo meio empreendedor da cidade, a Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) divulgou, nesta segunda-feira (1º) a agenda preliminar de palestras da primeira edição do evento, que será realizado daqui a duas semanas. Serão mais de 20 encontros durante o evento.

Foto ilustrativa / Divulgação Feconex

O ciclo será aberto na quinta (18), às 14h30, com Ágatha Martins, líder de design e CEO da Sintetizo, empresa que presta consultoria a a empreendedores. O tema da palestra será “Crie comunidades de alto impacto e potencialize suas conexões”.

Já na sexta (19), será a vez do tema "Conheça e Venda Mais com o Magalu Marketplace". Quem fala sobre o tema é Anne Cilene Silva, que é formada em Publicidade e Propaganda e tem mais 20 anos de experiência no mundo comercial e uma década dedicada ao E-Commerce.

Capacitação e banco de talentos

A Feconex ainda promete realizar o maior ciclo de capacitação e banco de talentos já visto na cidade. O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/MG) estará aproximando estudantes e empresas para fomentar a mão-de-obra qualificada além da realização de network.

Durante o dias 17 a 20 de agosto, a Feconex irá abrir as portas do empreendedorismo e das oportunidades para o setor produtivo de Sete Lagoas. Serão 150 stands em uma estrutura de 5,9 mil m² no estacionamento da Arena do Jacaré. As inscrições para a feira serão abertas no dia 15.

Da redação com Feconex